La protesta a Bertinoro: "Corpo della donna esibito come merce in un cartello pubblicitario, il sindaco lo oscuri"

Ancora una protesta per quello che definisce un "uso distorto dell‘immagine del corpo femminile" nella pubblicità. A protestare è il blogger cesenate Davide Fabbri, che a Bertinoro è il presidente del circolo culturale 'La Rimbomba'. La protesta è diretta contro i camion vela e i pannelli pubblicitari fissi che sulla via Emilia, in zona Panighina, pubblicizzano uno storico night club, con ingresso riservato ai tesserati. Sui manifesti ci sono delle immagini femminili, con delle nudità non superiori a quelle che si possono vedere in una pubblicità di intimo, anche se ovviamente il messaggio pubblicitario in questo caso non è diretto a vendere un capo di abbigliamento.

Fabbri, che scrive al sindaco Gessica Allegni in una lettera aperta, dice: "Non sono un bacchettone, al tempo stesso però odio l’uso del corpo delle donne a fini commerciali e pubblicitari, come se le donne fossero delle merci, degli oggetti sessuali". Per cui parla di "pannelli pubblicitari imbarazzanti, collocati lungo la via Emilia all’altezza della rotonda di Panighina di Bertinoro, e lungo la strada che dalla rotonda della Panighina porta al centro di Bertinoro". ed aggiunge: "Le splendide figure femminili sono ridotte a carne da esibire, carne da ostentare, sfoggiare a scopi pubblicitari".

Critica infine "la pressoché assenza - su questi temi a livello nazionale e locale - di prese di posizione organizzate delle donne (partiti, associazioni, movimenti, comitati) a difesa della propria dignità, per cui intervengo in supplenza a questa assenza, io, che sono un maschio romagnolo". Ed infine: "Invito la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, donna sensibile su questi temi, a prendere una posizione pubblica in merito, valutando anche - dal punto di vista politico e amministrativo - la possibilità di oscurare questi cartelloni per motivi legati al decoro urbano".