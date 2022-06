Pubblico delle grandi occasioni all'Arena San Domenico per l'omaggio a Morgagni

Erano oltre trecento i partecipanti alla serata organizzata ieri dal Comune di Forlì, in collaborazione con l’Istituto Oncologico Romagnolo, Ausl Romagna Cultura, Estados Cafè Solidale e Lions Club Forlì - Cesena Terre di Romagna e con il patrocinio dell'Ordine dei Medici di Forlì- Cesena, per rendere omaggio all’illustre concittadino, Giovan Battista Morgagni, fondatore della patologia moderna.

Un grande successo di pubblico per un omaggio che proseguirà, nei prossimi giorni, con l'allestimento della mostra fotografica su Morgagni nell'atrio dell'ospedale di Forlì. In occasione del 250° della morte, infatti, la mostra ha rappresentato un riconoscimento della Città di Forlì ad uno dei suoi più importanti figli, in collaborazione con il Lions Club Forlì Cesena Terre di Romagna. Le immagini esposte sono tratte dalla docufiction, riprese di Alessandro Galluzzi e foto di scena di Leonardo Michelini.

Dopo l'introduzione musicale del "Morgagni Ensemble”, composto da Massimo Fiori (pianista), Vera Della Scala (soprano) e Federica Bacchi (flautista), Tiziana Rambelli ha introdotto i saluti di Mattia Altini, direttore sanitario dell’ Ausl Romagna e di Fabrizio Miserocchi, direttore generale Ior. Stefano De Carolis, direttore dell'Unità Operativa di Cure Primarie Forlì-Cesena ha parlato di “Morgagni nella storia della medicina”. Cristiano Barbarossa, regista, ha introdotto la proiezione della docufiction "Sua Maestà Anatomica Morgagni Oggi", mentre Giancarlo Cerasoli, pediatra, ha presentato il volume “Morgagni e Forlì" e Riccardo Mei, attore e protagonista della docufiction, ha letto dei brani scritti da Morgagni.

Tanti i medici, docenti universitari e personale infermieristico di tutta la Romagna presenti alla serata. Tra questi il prof Gianandrea Pasquinelli, direttore del Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale dell'Università di Bologna, il dottor Paolo Masperi, direttore del presidio ospedaliero di Forlì, la dottoressa Francesca Raggi, direttrice del presidio ospedaliero di Rimini, il prof. Giorgio Ercolani, il professor Giancarlo Piovaccari, il professor Giampaolo Gavelli, la professoressa Irene Faenza e molti altri. Particolarmente toccante, e gradito al pubblico presente in Arena, il ricordo del dottor Dino Amadori, che sostenne fortemente il progetto della docufiction e il valore legato alla valorizzazione della figura del patologo, esempio e stimolo coraggioso per i giovani ricercatori di oggi.