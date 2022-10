Guanti, pettorine, scope e palette: i giovani si prendono cura di Meldola con "Puliamo il mondo"

Anche quest'anno Meldola aderisce all'iniziativa promossa da Legambiente, "Puliamo il Mondo", dedicata alla pulizia delle aree del paese e del percorso fluviale Brighi, con il contributo di Alea Ambiente ed il supporto e la partecipazione delle associazioni I Meandri e Agesci gruppo scout Meldola 1. Il ritrovo è previsto sabato pomeriggio alle 15 in Piazza Orsini. Nel corso della settimana anche i ragazzi delle classi seconde della scuola "Dante Alighieri" stanno prendendo parte alle giornate di “Puliamo il mondo” dimostrando il loro impegno con attività di pulizia delle aree verdi cittadine, accompagnati oltre che dai propri insegnanti, dall’Assessore all'Ambiente Filippo Santolini, dai volontari di Legambiente, dalle Guardie ecologiche volontarie (Gev), dai volontari di Coop. Alleanza 3.0, dai Nonni vigili e da un operatore di Alea Ambiente con un mezzo dedicato.

"L'amministrazione comunale, in sinergia con l’Istituto Comprensivo di Meldola, ha aderito per il quarto anno consecutivo a questa importante iniziativa con un contributo finalizzato all'acquisto di guanti, pettorine e materiale informativo per i ragazzi, mentre i kit per l’iniziativa di sabato pomeriggio, aperta a tutta la cittadinanza, è stato acquistato da Alea Ambiente a cui va un grande ringraziamento", spiegano il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore all'Ambiente Filippo Santolini ricordano che l

"È fondamentale educare i nostri ragazzi affiancandoli insieme ai tanti volontari delle associazioni impegnate nella cura e rispetto dell’ambiente e degli spazi pubblici della nostra città perché sapranno essere portatori del messaggio di educazione ambientale e rispetto del bene comune anche verso amici e familiari - proseguono gli amministratori -. Un grande ringraziamento ai volontari di Legambiente Forli-Cesena e alle Gev per l’attività straordinaria che quotidianamente svolgono, a tutto il personale scolastico, alle Associazioni di volontariato cittadine coinvolte, a Coop. Alleanza per il sostegno e per avere offerto una merenda a tutti i bambini durante la loro attività. I ragazzi ci stanno dimostrando il loro impegno, ora sta a noi adulti fare altrettanto".