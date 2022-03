Armati di guanti, sacchi e pinze: giovani danno l'esempio ai più grandi e ripuliscono l'argine del Montone

Arriva dai giovani un altro esempio di senso civico e cittadinanza attiva. Un gruppo di bambini e ragazzi armati di guanti, sacchi, pinze e pettorine si sono cimentati mercoledì pomeriggio nella pulizia dell'argine del fiume Montone nel tratto adiacente al parco urbano "Franco Agosto". Protagonisti dell'iniziativa i ragazzi del Centro Educativo Pomeridiano San Paolo della Cooperativa Sociale Paolo Babini, che insieme ai loro educatori ed ad alcuni giovani delle Comunità educative hanno concluso con un’azione concreta un percorso di sensibilizzazione e formazione sul tema della sostenibilità ambientale.

I ragazzi hanno raccolto oltre una ventina di sacchi di rifiuti abbandonati, poi differenziati in vetro, plastica e secco. A guidare i ragazzi l’attore forlivese Marco Cortesi, protagonista insieme a Mara Moschini della serie televisiva "Green Storytellers", che racconta un avventuroso viaggio ecosostenibile alla scoperta delle storie di coloro che hanno scelto di impegnarsi in prima persona per un futuro migliore, più sostenibile e solidale. Il Centro Educativo Pomeridiano San Paolo non è nuovo ad iniziative di cittadinanza attiva come questa, con l’obiettivo di essere un aiuto per le famiglie nel difficile compito dell’educazione dei propri figli, ma anche una risorsa per la scuola e la nostra comunità.