"Ho appena finito i lavori, con l'ultima piena abbiamo rivissuto l'incubo per una diga di rami sotto il ponte"

Le ultime piogge del weekend hanno fatto ripiombare nella paura diversi cittadini, tra cui quelli che abitano in via Costiera a poca distanza dal fiume Ronco, già alluvionati a maggio scorso. A fare paura, in particolare, è una fitta diga di rami e ramaglie che si è formata sotto il ponte di via Enrico Mattei. “Sarà una diga naturale di circa 500 metri quadri – spiega un residente di via Costiera che abita a un centinaio di metri dal fiume -. L'acqua non defluisce ed è arrivata ancora una volta vicino alle case”.

Queste abitazioni, in particolare, si trovano vicino ad un canale di scolo che si immette nel Ronco, che è stato oggetto di lavori dopo l'alluvione, ma l'alveo del fiume si trova ancora con molti rami, per cui fa fatica a prendere l'afflusso. “Ho subito ingenti danni nell'alluvione di maggio scorso e ho terminato lo scorso mese i lavori, intervenendo soprattutto con le mie forze fisiche. Sono stremato e non ho le forze per ricominciare a spalare, smontare, stuccare, pitturare, rifare gli impianti...”

E per colpa di questo sbarramento, dice il cittadino, ora l'acqua nel Ronco “defluisce con molta lentezza”. Per il cittadino, visto che dei lavori di pulizia sono stati fatti dall'alluvione da parte di un'azienda di legname in appalto per la Regione, si tratta di “materiale lasciato lì e non rimosso, perché gli argini sono stati sicuramente puliti, ma gli alvei no”. E per gli abitanti di queste frazioni, come di molti altri forlivesi ad ogni pioggia il pensiero torna allo sprettro dell'alluvione, non appena si vede il fiume ingrossarsi.

Il problema dell'accumulo di rami sotto il ponte di via Mattei è tuttavia già all'attenzione della sezione di Forlì dell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna. “Conosciamo quella situazione, come diverse altre, ed è in previsione di intervenire”, spiega Fausto Pardolesi, funzionario della Regione, ma soprattutto profondo conoscitore dei fiumi forlivesi. “Quell'accumulo, assieme ad alcuni tronchi, è formato da ramaglie fini che il corso d'acqua ha portato lì da monte”.

Respinge l'idea di lavori non eseguiti bene lo stesso Pardolesi: “E' stata già portata via una quantità enorme di vegetazione dal fiume, purtroppo una pulizia della parte più fine era ancora da fare quando c'è stata la piena del fine settimana, che è stata una piena importante”. Per il tecnico dell'Agenzia della sicurezza territoriale ci sono tanti punti in cui c'è questa situazione e sono diversi i cantieri in corso con le opere di pulizia.