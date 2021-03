Lotta al degrado, la Galleria Vittoria rimessa a nuovo: cancellati tutti i graffiti

Era una zona particolarmente colpita da atti vandalici e scritte di ogni tipo che ne deturpavano la bellezza e la contestuale fruizione. Nei giorni scorsi sono stati ripuliti i muri della Galleria Vittoria. Si tratta, spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani, di "un simbolo del nostro centro storico che nel corso degli ultimi anni era scivolata in una situazione di profondo degrado. Dopo un'intensa e accurata azione di pulizia, questi luoghi hanno cambiato volto riacquistando la loro preziosa immagine".

Cicognani illustra nel dettaglio l'intervento di ripristino dello stato dei luoghi: la Galleria Vittoria "era imbrattata in diversi punti da scritte di ogni genere. Purtroppo, il disprezzo per il patrimonio comune è un'attitudine che si manifesta anche in questo modo, deturpando muri e superfici pubbliche. L’inciviltà che sta a monte di questi gesti concorre al moltiplicarsi di situazioni di degrado che è nostra intenzione combattere e prevenire".

Anche il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, ha seguito da vicino i lavori: "Stiamo lavorando per restituire decoro e prestigio al centro storico, iniziando da una profonda pulizia dei luoghi - sono le parole riportate sulla propria pagina Facebook -. Segni tangibili di un'amministrazione che è cambiata. La strada è lunga, ma qualcuno doveva iniziare".