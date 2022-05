I cittadini attivi coi gilet gialli ancora in azione: ripulite diverse scritte vandaliche

I “Gilet Gialli ambientali” impegnati di nuovo nella lotta contro i graffiti. I volontari, coordinati da Maurizio Naldi si sono impegnati in due interventi, alcuni giorni fa, contro gli atti vandalici. Attrezzati con sverniciatori e prodotti detergenti in alcune ore hanno ripristinato, e riportato alla normalità, due punti della città molto in vista che davano a chi percorreva quel tratto di viabilità, in particolare visitatori, turisti, ma anche a tutti i cittadini forlivesi, un'immagine negativa. Sono intervenuti al parcheggio dell’Argine per ripristinare il cartello con la mappa turistica di Forli, già pulito in precedenza e imbrattato di nuovo con scritture inneggianti al non rispetto delle regole. Poi sono intervenuti in viale Salinatore dove erano da molto tempo presenti diverse scritte molto evidenti e degradanti su un quadro di servizi di Enel. "Alle porte del centro storico l’impatto per chi arrivava al parcheggio era molto degradante - afferma Naldi -. E’ importante mantenere la nostra città lontana dal degrado dobbiamo impegnarci di più tutti per difendere i beni comuni e a farli rispettare. Negli ultimi tre anni gli interventi fatti, anche in collaborazione con il Wwf, sul territorio forlivese sono state centinaia, certo occorrerebbe colpire questi incivili, attraverso un controllo del territorio più ampio, ma non è semplice. I cittadini attivi che operano nel territorio creano una ricchezza di benessere collettivo per la nostra città, i Gilet Gialli ambientali sono fra questi". "La rigenerazione degli spazi comun -, afferma Erica dei gilet gialli -, dove viene effettuata, è un esempio educativo per le nuove generazioni, dà un senso di sicurezza di fiducia. Le persone sono interpreti dell’ambiente in cui vivono e ne traggono comportamenti di conseguenza. Sensibilizzare i cittadini è un dovere civico di tutti noi per dare un esempio educativo alle giovani generazioni".