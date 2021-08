"Pulizia" per le strade del centro e alla stazione: rimossi 12 rottami di bici abbandonate

Continua la rimozione di biciclette abbandonate a Forlì in centro storico e nella zona ferroviaria da parte della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese. Lunedì pomeriggio sono stati rimossi 12 velocipedi - o parte di essi visto che in diversi casi mancavano ruote, sellini e manubri - in via Biondini, piazzetta Don Pippo e via Digione. Dall'inizio dell'estate sono più di 60 le biciclette in stato di abbandono rimosse dalla Polizia Locale. Una parte dei velocipedi recuperati sono stati portati in corso Mazzini 125 e consegnati ad un'associazione di volontariato che ha aderito al progetto sociale "Maglia rosa" con l'obbiettivo preciso di ricostruire nuove biciclette recuperando rottami e telai.