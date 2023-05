Da stanotte al via la pulizia delle strade e la rimozione delle montagne di rifiuti: tutte le informazioni

Iniziano gli interventi del Comune per la rimozione del fango dalle strade e a seguire subito dopo gli enormi cumuli di rifiuti a bordo strada. A dare il cronoprogramma è il vicesindaco Daniele Mezzacapo, assieme al vice-comandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri. Si tratta di un primo intervento massivo di pulizia e si parte già stanotte, grazie a 20 mezzi che saranno concentrati a fasce orarie in specifiche strade.

Pulizia delle strade e dei rifiuti

E si parte già stanotte. Da qui l'avviso di Mezzacapo: “Vanno spostate le auto marcianti per permettere le manovre dei mezzi, utilizzando i parcheggi, anche quelli del centro dal momento che è stata sospesa la sosta a pagamento. Tutto ciò che, invece, è da buttare va accatastato nei mucchi in strada, viceversa cosa non deve essere buttato via ed è in strada va spostato”. E' possibile anche, “come ultima alternativa” - precisa Mezzacapo – parcheggiare in piazza Saffi, dato che la Ztl è stata disattivata. I cittadini stanno venendo informati tramite auto munite di megafono.

In particolare, l'operazione di pulizia con i mezzi di Alea avrà questo crono-programma da stanotte (notte tra sabato e domenica) a domani (domenica):

Dalle 3 di notte alle 6 di mattina via Firenze e traverse

Dalle 5 alle 7 via Sapinia e traverse

Dalle 7 alle 10 via Consolare (fino a via Plinio il Vecchio) e traverse

Dalle 12 alle 15 viale Bologna (dalla porta di Schivonia fino al bar 'Botteghino')

Auto non marcianti e alluvionate

Le auto non marcianti in quanto alluvionate saranno spostate tramite carro-attrezzi, a spese del Comune, e portate presso la sede della Polizia Locale, in via Punta di Ferro, dove saranno sorvegliate da un servizio di vigilantes.

Rimozione dei rifiuti

Dopo la pulizia delle strade con mezzi appositi per la rimozione del grosso del fango, entreranno in azione i camion dei rifiuti di Alea che, tramite ruspe a ragno preleveranno i cumuli di rifiuti a bordo strada accumulati nelle operazioni di liberazione di cantine e piani terra. I rifiuti saranno accatastati in via Perlasca, dove saranno successivamente differenziati dall'operatore di raccolta dei rifiuti.

Il programma di lunedì

Nella giornata di lunedì si ripete l'operazione nelle seguenti vie:

Dalle 3 di notte alle 6 di mattina via Pelacano

Dalle 5 alle 8 via Isonzo

Dalle 8 alle 10 via Piave

Dalle 12 alle 15 via Gorizia (dalla rotonda di via Monte San Michele a via Lunga)

Valgono le stesse regole indicate sopra. Ulteriori programmazioni verranno fatte nei giorni successivi.