Alluvione, pulizie straordinarie delle strade da fango e rifiuti a Villafranca e Roncadello

Proseguono le attività straordinarie di pulizia del territorio volute dal Comune di Forlì, in collaborazione con Alea Ambiente e la Polizia Locale. Dopo i quartieri alluvionati, è la volta dello spazzamento notturno di molte altre zone della città. Gli interventi prevedono lo spazzamento meccanico e manuale lungo le strade individuate dal piano e il giorno successivo il lavaggio dei punti più critici con mezzo specializzato.

Si riparte giovedì 12 ottobre da Villafranca e Roncadello. Per agevolare le attività e la movimentazione dei mezzi, verranno collocati dalla Polizia Locale cartelli di invito a non sostare con le proprie auto in alcune strade. Nei prossimi giorni, i mezzi di Alea interverranno anche a Bussecchio, Vecchiazzano, Foro Boario, Ronco e zona Stadio. Si ricorda che la raccolta dei rifiuti ingombranti e Raee, così come dei rifiuti alluvionati prosegue in orario diurno concordando preventivamente il ritiro gratuito, chiamando il numero verde 800.68.98.98 (attivo dal lunedì al venerdì non festivo dalle 8,30 alle 18 e il sabato non festivo dalle 8,30 alle 13) ed esponendo i rifiuti secondo le indicazioni ricevute dagli operatori di Alea Ambiente.

Per i trasgressori è prevista una sanzione da parte delle autorità competenti.