Pulizia straordinaria dei portici a Meldola, per migliorare il decoro del centro

Pulizia straordinaria dei portici del centro storico a Meldola. Nei giorni scorsi l'Amministrazione Comunale ha effettuato una pulizia straordinaria con il lavaggio dei portici in Via Roma, Via Cavour e Piazza Orsini. Il Sindaco Roberto Cavallucci e l’Assessore all’Ambiente Filippo Santolini sottolineano che "si tratta di un intervento di pulizia straordinaria che ha l'obiettivo di migliorare il decoro del centro storico attraverso la cura e la pulizia degli spazi pubblici. Cerchiamo tutti insieme di avere una città più pulita e quindi sempre più bella”.

