Pullman della Cgil anche da Forlì per la manifestazione nazionale per la sanità pubblica

Sabato anche la Cgil scenderà in Piazza a Roma per chiedere più sanità pubblica, la tutela del Sistema Sanitario Nazionale e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La manifestazione è promossa da un’ampia rete di associazioni riunite nell'Assemblea Insieme per la Costituzione. "Anche le Camere del Lavoro di Forlì e di Cesena ci saranno, insieme a lavoratori, lavoratrici, pensionate, pensionati, famiglie e disoccupati per continuare a chiedere diritto al lavoro, diritto alla salute, diritto all’istruzione, ad un ambiente sano e sicuro, contrasto alla povertà, una politica di pace. Sono questi i cardini del modello sociale e di sviluppo disegnato dalla Costituzione che secondo le associazioni aderenti alla manifestazione deve essere favorito da adeguate e coerenti politiche", spiega una nota della Cgil.

La manifestazione nazionale del 24 giugno a Roma - con concentramento in Piazza della Repubblica ore 10 e comizio conclusivo in Piazza del Popolo – si focalizza sulla difesa del diritto alla salute delle persone e nei luoghi di lavoro e per la difesa e rilancio del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e universale. "Oggi infatti, a causa dei continui tagli e definanziamenti al Fondo nazionale, quello alla salute non è più un diritto costituzionalmente garantito ma un diritto finanziariamente condizionato, legato, cioè, alla quota di risorse che ciascuna famiglia è in grado di destinare dal proprio bilancio familiare", spiega la Cgil.

"Liste di attesa infinite, ricorso sempre maggiore a prestazioni rese dal privato spostamento di posti letto dal pubblico al privato, introduzione di ‘prestazione a gettone’, ticket onerosi, definanziamento del Sistema Sanitario Nazionale, della riabilitazione e della tutela della salute mentale come anche il sottofinanziamento dei servizi di medicina del lavoro; queste situazioni minano la Sanità Pubblica in tutto il territorio nazionale. La corsa alla privatizzazione del sistema sanitario nazionale deve essere fermata, e serve la partecipazione di tutte e tutti. Ogni giorno tantissime persone in Italia, in particolare i soggetti fragili e a basso reddito, sono costrette a rinunciare alle cure, questa è un’ingiustizia sociale", sempre la Cgil.

Sono previste partenze di bus anche da Forlì alla volta di Roma: partenze in pullman alle 3 dalla Fiera di Forlì (di fronte alla polizia municipale) e da Cesena alle 3.20 dall’Ippodromo di Cesena. Per prenotazioni contattare il numero 0543 453767 oppure scrivere a fc.prenotazione.bus@er.cgil.it