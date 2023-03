Pullman in partenza da Cesena e Forlì per essere vicini alle vittime della Mafia: manifestazione a Milano

Pullman da Cesena e Forlì per la XXVIII Giornata della Memoria e dell'Impegno: per un unico grande abbraccio ai familiari delle vittime innocenti delle mafie. Quest’anno la manifestazione si terrà a Milano, martedì 21 marzo. L’Associazione Libera Forlì-Cesena, con Cgil Forlì e Cgil Cesena, ha organizzato la partenza in pullman da Cesena e Forlì, per raggiungere tutti insieme la manifestazione.

Partenza da Cesena alle ore 4, ritrovo davanti all’Ippodromo e da Forlì alle ore 4.30, davanti al Palazzetto dello Sport, Via Punta di Ferro. C’è ancora qualche posto disponibile, e se un pullman non basterà ne faremo due! Prenotazioni al numero di telefono 0543 453767 o tramite email, scrivendo a fo.prenotazione.bus@er.cgil.it

"Con la nostra partecipazione vogliamo esprimere solidarietà e vicinanza alle vittime delle mafie, e a tutte le famiglie che soffrono a causa delle azioni mafiose. Il programma della giornata prevede l’inizio del Corteo da Corso Venezia, ore 9 circa, e arrivo in Piazza Duomo a metà mattinata; intorno alle 12 ci sarà l’intervento conclusivo del fondatore di Libera Don Luigi Ciotti. Al termine dell’intervento ripartiremo per tornare a Forlì e Cesena. Libera e Cgil invitano a partecipare a questa giornata di condivisione e approfondimenti su un tema troppe volte dimenticato nei discorsi pubblici, come quello delle conseguenze delle mafie sulle persone, l’ambiente, il futuro e la tenuta democratica del nostro paese e non solo".