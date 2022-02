Punto di ritrovo per gli anziani: un box da cantiere nell'orto in via Campo degli Svizzeri

Consegnato un box da cantiere nell'orto di via Campo degli Svizzeri, che sarà adibito a punto di riferimento per gli anziani impegnati nella cura dello spazio verde di quella zona. Il progetto originale, coordinato da Giacomo Neri, funzionario del Comune, è stato parzialmente rivisto ed adattato alle richieste di coloro che sono abitualmente impegnati nella cura degli spazi ortivi. Inoltre è stato ripristinato dal Comune di Forlì il sistema idrico d’irrigazione migliorando l’utilizzo dell’acqua e con l’installazione di un nuovo pozzo l’amministrazione sta proseguendo nel percorso intrapreso.

La consegna è avvenuta alla presenza dell'assessore ai Quartieri Andrea Cintorino, del tecnico del Comune Andrea Calcina del presidente dell'Associazione anziani Primavera Paola Campacci e del responsabile dell’area ortiva Giorgio Boattini. "Sono molto soddisfatta - afferma Cintorino - attraverso un grande impegno è stato possibile soddisfare le richieste dei fruitori degli orti all’interno del quartiere. Si intende proseguire con l’attività di relazione e dialogo con i Comitati di Quartiere che nella programmazione dell’ente svolgono un prezioso ruolo di partecipazione nella raccolta delle istanze dei cittadini, come già da tempo stiamo sostenendo. Inoltre la tutela degli orti non si ferma qui: in progetto, infatti, è prevista la creazione di nuovi spazi orticoli in una nuova area".