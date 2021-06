Accelera la campagna anti-Covid: apre il nuovo hub con capacità di 400-800 dosi al giorno

Raddoppiano i centri vaccini in città. Ha aperto al pubblico mercoledì mattina il nuovo hub vaccinale che si trova non lontano da quello dell'Ausl alla Fiera

Raddoppiano i centri vaccini in città. Ha aperto al pubblico mercoledì mattina il nuovo hub vaccinale che si trova non lontano da quello dell'Ausl alla Fiera dallo scorso febbraio. Il nuovo hub è presso la sede di Corofar in via Traiano Imperatore e permette di vaccinare in massa i lavoratori delle aziende, con una procedura veloce gestita dall'azienda stessa. "In pochi giorni dalla prenotazione il lavoratore viene vaccinato", spiega Pier Luigi Zuccari. Il nuovo hub valido per le aziende della provincia di Forlì-Cesena ha una capacità di somministrazione dalle 400 alle 800 dosi al giorno. La vaccinazione in blocco dei lavoratori permette una più facile gestione aziendale, ma soprattutto accorcia i tempi della campagna vaccinale con riguardo alle attività produttive.

L'iniziativa è finalizzata alle aziende associate a Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop Romagna, a cui si aggiungono per effetto di una convenzione anche quelle di Confartigianato, Cna e Confcommercio. Gli altri hub aziendali sono il Ravenna Medical Center per la provincia di Ravenna e Nuova Ricerca per la provincia di Rimini. Gli hub vaccinali aziendali unificati sono autorizzati dall'Ausl Romagna e ne seguono le linee guida. Il vaccino che viene somministrato è il Pfizer.