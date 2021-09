"Qua la zampa", una festa per sostenere l'adozione dei gatti abbandonati

Una festa per i piccoli amici a quattro zampe. E' in programma domenica prossima 5 settembre a Forlimpopoli la festa dell'associazione Qua la zampa, per promuovere l'assistenza e l'adozione dei gatti abbandonati. Sarà attivo il mercatino dell'usato, e gustare una merenda o la cena con le proposte dell'Amburgheria creativa. La festa in via Vicinale Montanara ha inizio a partire dalle 16. Parte del ricavato della giornata andrà all'associazione per il sostegno alle sue attività. L'evento è patrocinato dal Comune di Forlimpopoli.