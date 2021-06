“Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?”, il progetto di Alea Ambiente premia gli studienti

Sono in corso le premiazioni dei vincitori del progetto “Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?”, ideato da Alea Ambiente per le scuole del territorio sui temi dell’educazione ambientale

Sono in corso le premiazioni dei vincitori del progetto “Quale impronta lasciano i nostri rifiuti?”, ideato da Alea Ambiente per le scuole del territorio sui temi dell’educazione ambientale, e che ha visto la partecipazione di 1.300 studenti di 19 differenti istituti scolastici del territorio. A ognuna delle 12 classi vincitrici è andato un buono spesa del valore di 150 Euro, spendibile in materiale didattico.

Ad essere consegnati in questi giorni sono stati, tra gli altri, i riconoscimenti per la classe 3A dell’istituto “Anna Frank” di Fiumana (Predappio) della “categoria” delle scuole primarie con un video in cui i bambini hanno creato un’originale canzone in rima sul riciclo e sulla raccolta differenziata.

A Predappio invece sono stati consegnati due premi alle classi 2A e 2B della scuola “P. V. Marone”, classificatesi tra gli istituti secondari di primo grado del territorio, grazie in un caso alla realizzazione di un “TG ambiente” dalla città di Predappio, e nell'altro ad una rappresentazione con marionette create con materiali di recupero.