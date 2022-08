Quale mostra dopo "Maddalena"? L'anteprima nazionale svela il tema dell'appuntamento artistico del 2023

Tra pochi giorni verrà annunciato ufficialmente il prossimo tema della grande mostra al San Domenico. Come da tradizione l'anteprima nazionale della mostra 2023 di Forlì, sarà presentata a Milano Marittima in piena estate. L'evento artistico organizzato dalla Fondazione Cassa Dei Risparmi di Forlì, in collaborazione con il Comune di Forlì, sarà disvelato venerdì alle 21,30 all'hotel Mare Pineta Milano Marittima, nell'ambito della manifestazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”.

Che mostra attende il San Domenico la prossima stagione, dopo l'esame della figura della Maddalena sviluppato lo scorso anno? Interverranno a spiegarlo il Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Maurizio Gardini, il Direttore Generale delle Mostre dei Musei San Domenico Gianfranco Brunelli, il Presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale, il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, il Sindaco di Cervia Massimo Medri, il Presidente Confcommercio Ascom Cervia Nazario Fantini e il Presidente dell’Associazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” Cesare Brusi. Condurrà la serata la giornalista Sabrina Sgalaberna.

È previsto un intermezzo musicale del trio ‘Italian Swing’. Federalbeghi e Confcommercio Ascom Cervia e Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì collaborano dal 2006, anno in cui fu allestita la prima mostra ai Musei San Domenico dedicata al pittore forlivese Marco Palmezzano. Nel corso degli anni, il numero di visitatori dei Musei San Domenico, provenienti dalle strutture ricettive della riviera adriatica, è progressivamente aumentato.