La sindrome dell’intestino irritabile, quali sono le cause: il professor Carlo Fabbri lo spiega in televisione

La sindrome dell’intestino irritabile, un’infiammazione del colon molto fastidiosa, che colpisce principalmente le donne: ma quali sono le cause? Ne ha parlato lunedì mattina al programma Elisir su Rai Tre il professor Carlo Fabbri, direttore dell’Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e "Maurizio Bufalini" di Cesena. "Il colon è un organo emuntorio, che finalizza la digestione - è la premessa di Fabbri -. Riceve gli escreati che si sono prodotti nell'intestino tenue e ha la capacità di riassorbire nutrienti, moltissima acqua e tanti sali minerali, per poi preparare infine le feci. Si infiamma perchè si esistono malattie infettive e auto immunitarie che possono causare chiaramente delle coliti specifiche".

Il colon, prosegue Fabbri, "oltre ad avere delle pareti che si muovono in modo molto ordinato, ha necessità di tempo per svolgere le proprie funzioni. Quando c'è un transito accelerato è ovvio che ci sono dei sintomi, come la diarrea". Di coliti, ha specificato il professore, "ve ne sono molti tipi diversi, ma molti sintomi del colon e dell'intestino sono legati al fatto che il colon si muove in modo disordinato, come nel caso del colon irritabile". Tra le tipologie di colite vi è sono quelle infettive, "ad opera di batterie, virus o funghi o forme auto immunitarie", da diverticoli, ischemica ("quando arriva poco sangue") e infiammatoria. Fabbri inoltre ha ricordato l'alterazione del microbiota può essere la causa di un intestino irritabile.

Altri sintomi sono legati al dolore alla pancia e l'andare di corpo in modo differente: "Bisogna fare attenzione ad eventuali tracce di sangue, al dimagrimento. all'inappetenza e alla disidratazione". La diagnostica arriva dal rapporto di fiducia che si viene a creare tra medico e paziente durante la visita: in questo modo, ha specificato il professore, "si possono comprendere tante cose su quello che potrà essere un'ipotesi diagnostica. A quel punto si riesce ad imbastire una terapia corretta". Per quanto riguarda gli esami diagnostici, "che andrebbero fatti bene", ha sottolineato Fabbri, ci sono la biopsia e la colonscopia: "Una ecografia addominale è innocua, non crea fastidi e dà informazioni, mentre dalla colonscopia si riesce ad indagare sulla superficie del colon".

In Italia sono 48mila i nuovi casi di cancro del colon: "La prevenzione è fondamentale e tra i 50 ed i 69 anni gratuitamente si può accedere ad uno screening che prevede l'analisi delle feci, per capire se nel campione c'è sangue occulto, che non si riesce a vedere ad occhio nudo". Fabbri ha inoltre ricordato l'importanza nel seguire la dieta mediterranea e limitare al massimo l'uso dei grassi: "Questa è la chiave per ridurre il rischio di tumore al colon". Cosa quindi eliminare? Fritti, insaccati, alcolici, salse e condimenti grassi.

Per quanto riguarda lo stress, "quello negativo incide nella potenzialità di creare più percezione del nostro corpo di alcune malattie e, talvolta, può anche essere un coadiuvante nel farle insorgere o riacutizzare. In alcune malattie croniche, come la colite ulcerosa o il morbo di Crohn, avere un supporto psicologico può essere importante nel gestire malattie così complesse".