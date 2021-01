Qualità dell'aria, guerra all'inquinamento da Pm10: le misure in vigore fino a fine aprile

A seguito della Delibera di giunta regionale "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria" entrano in vigore a Forlì le misure di limitazione alla circolazione previste dal “Piano aria integrato regionale” e rivolte al miglioramento della qualità dell'aria e l'emergenza PM10. Il provvedimento sarà in vigore fino a fine aprile 2021 e prevede le limitazioni alla circolazione per le tipologie di veicoli più inquinanti.

L'area oggetto di limitazioni al traffico, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, è la stessa dello scorso anno e incide su gran parte del centro abitato, con la sola esclusione delle zone industriali/artigianali e la zona dell'ospedale.

II divieto di circolazione riguarda tutti i veicoli a motore eccetto quelli con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o superiore (conformi direttive 98/69 CE o successive); con alimentazione metano-benzina e GPL- benzina omologati Euro 2 o superiore; con accensione spontanea (diesel) omologati Euro 4 o superiore (conformi direttiva 98/69/CE B o successive); ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o superiore (conformi direttiva 97/24/CE cap. 5 fase II o successive).

Gli stessi divieti di circolazione sono in vigore nelle giornate domenicali dal 24 gennaio 2021 fino a fine aprile, eccetto domenica 4 aprile, con estensione ai veicoli diesel euro 4. In tali giornate il biglietto urbano di corsa semplice ha validità giornaliera.

Fino al 30 aprile 2021, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari comunque classificate, dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile, sarà vietato utilizzare generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore a 3 stelle.

Scattano inoltre le "misure emergenziali" dal giorno successivo al bollettino emesso da Arpae, le restrizioni alla circolazione scattano in modo automatico ampliando il divieto di circolazione a tutti i veicoli diesel Euro 4 e di utilizzo di stufe a biomassa con prestazioni emissive inferiori alle 4 stelle.

Dalle limitazioni sono escluse particolari tipologie di veicoli oggetto di deroga come dettagliate nell'ordinanza che è consultabile sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it e a breve sul sito www.liberiamolaria.it. L’ordinanza verrà resa esecutiva con l'apposizione di specifica segnaletica riguardante sia i segnali di divieto di transito, sia eventuali altre forme di informazione agli utenti che si riterranno utili.