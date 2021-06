Qualità della vita, la classifica del Sole: Forlì-Cesena a misura dei giovani, podio nazionale

Forlì-Cesena al terzo posto tra le provincie in Italia più a misura di giovane. E' quanto emerge dalla classifica del 'Sole 24 ore' dedicata alla qualità della vita nelle province per tre target generazionali, bambini, giovani ed anziani. Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale classifica di fine anno, sottolinea il Sole, le tre nuove classifiche (ciascuna composta da 12 parametri) misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani.

"Gli indicatori - spiega il Sole nell'illustrazione dell'indagine - sono stati selezionati per evidenziare particolari aspetti che influenzano la qualità della loro vita. Ad ogni parametro è stato poi assegnato un punteggio per ciascuna provincia da 0-1000. E la classifica finale è il risultato della media dei punteggi conseguiti. I tre nuovi indici documentano così la capacità delle istituzioni di mettere in campo servizi efficienti, le relative condizioni di vita, le lacune nei confronti dei più fragili e le aspettative dei più giovani".

Per quanto riguarda il livello di vita degli anziani, Forlì-Cesena si colloca al 17esimo posto, terza in Emilia Romagna a Ravenna che si è piazzata al secondo posto nella classifica nazionale dietro Trento, e Ferrara. Per trovare Rimini bisogna scorrere fino alla 67esimo posto. Cinquantesimo posto per quanto riguarda la voce "qualità della vita dei bambini", che vede Ravenna ottava e Rimini 91esima.