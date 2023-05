Qualità della vita, la Romagna svetta per il benessere dei più giovani: Forlì-Cesena seconda dietro Ravenna

Secondo la classifica diffusa dal quotidiano nazionale "Il Sole 24 Ore" sulla qualità della vita distinta per generazioni, la Romagna svetta per benessere dei più giovani. "La nostra provincia è secondo sul podio dietro a quella di Ravenna - esordisce il sindaco Gian Luca Zattini -. Due territori fortemente colpiti dall’alluvione, dove i giovani si sono mobilitati per ricambiare quel senso di comunità, coesione sociale, benessere e accoglienza che da sempre caratterizza la nostra Romagna. Studenti delle scuole superiori, universitari, giovani che lavorano e hanno preso ferie per spalare il fango, dare una mano e aiutare chi ha perso tutto a causa dell’alluvione. Cantano "Romagna Mia" sotto il sole cocente di questi giorni con la pala in mano, gli stivali di gomma ai piedi e il sorriso sulle labbra. Un’immagine che più di tutte definisce l’amore e il senso di appartenenza a una terra che a loro deve tutto e a loro dedica tutto. La vita, il lavoro, il divertimento e soprattutto il futuro".

Guardando ai singoli capitoli della classifica riservata ai giovani, la provincia è seconda per nella voce "residenti giovani" dietro a Ravenna, poi è 91esima per "quoziente di nuzialità", 31esima per "età media del parto", 78esima per "canone di locazione", 17esima per numero di laureati, decima per "disoccupazione giovanile", 52esima per "soddisfazione per il proprio lavoro", 13esima per numero di giovani che non lavorano o non studiano, 37esima per numero di bar e discoteche, prima per numero di concerti, quinta per numero di aree sportive, e 24esima per "amministratori comunali under 40". Per quanto concerne gli anziani, Forlì-Cesena occupa la 29esima piazza, distinguendosi per il settimo posto per il numero di "orti urbani", mentre 42esima nella classifica dedicata ai bambini, con migliore risultato il dodicesimo posto nella voce "asili nido". Dal quotidiano economico viene spiegato che "le classifiche, pubblicate la prima volta a giugno 2021 come una tappa della storica indagine sui territori italiani più vivibili, misurano le “risposte” dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute". La Romagna, alle prese con l’attuale emergenza alluvione, svetta sul podio della classifica sul benessere dei giovani, che proprio in questi giorni abbiamo visto in prima linea nel ripulire il territorio. E nell’indice dedicato ai bambini, dove Ravenna comunque arriva terza, si incontrano quattro province dell’Emilia Romagna tra le prime 20.