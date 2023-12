Classifica della qualità della vita, la Uil: "Arretramento della nostra provincia, è un campanello d'allarme"

"L’analisi del sole 24 ore sulla qualità della vita nelle Province Italiane ci riporta una immagine della Provincia di Forlì-Cesena che vede un arretramento del nostro territorio di sei posizioni. Una statuizione che deve suonare come un campanello d'allarme e che deve mettere tutte le istituzioni locali nell’ottica di rivedere le politiche territoriali nel loro insieme": è la richiesta che arriva dai due segretari territoriali della Uil Paolo Manzelli (Cesena) ed Enrico Imolesi (Forlì), all'indomani della pubblicazione della classifica del Sole 24 Ore.

Aggiungono i due sindacalisti: "Certo, viviamo complessivamente in un territorio sano che non registra una posizione in assoluto negativa e se da un lato registriamo alcuni dati positivi legati al lavoro e allo studio dei giovani dall’altro lato i temi della sicurezza, dell’ambiente e della qualità del lavoro, anche alla luce della realtà con la quale ogni giorno ci interfacciamo, devono vedere un rafforzamento delle politiche e degli investimenti. Se da un lato il tema della sicurezza è ovviamente il tema principale, rispetto al quale è necessario focalizzarsi, e per la quale servono scelte coraggiose per ridurre la microcriminalità così come la criminalità più strutturata oggi presente nei nostri territori e che sempre più spesso si insinua anche in settori produttivi strutturati, dall’altro riteniamo che i dati presentati debbano essere di spunto per rilanciare politiche che guardino alle future generazioni con più attenzione".

Ed ancora: "Forlì-Ceserna infatti sul tema lavoro si colloca intorno al 60º posto, una posizione anonima che necessita approfondimenti e attente valutazioni. Dobbiamo chiederci quale qualità del lavoro si voglia prevedere per i nostri territori. Questa analisi quindi, che vede medie al ribasso e crepe con molte diseguaglianze e con tanto lavoro povero e precario e una sanità in crisi, denota complessivamente una arretramento della nostra Provincia. Da questa analisi si deve partire per avviare una riflessione e una azione per costruire un percorso che veda le parti sociali e le istituzioni definire quali obiettivi e quale futuro i Comprensori Forlivesi e Cesenati dovranno avere".

Ed infine Imolesi e Manzelli: "I nostri comuni dopo l’alluvione, e in ragione delle scelte che il Governo sta attuando con le politiche nazionali, per le quali la Uil si è mobilitata, ci inducono a dire che le politiche territoriali devono essere rafforzate per arginare le scelte mancate della politica. Se da un lato servono quindi risorse per ricostruire il nostro territorio, rispetto alle quali il Governo deve dare ancora prova di mantenere la parola data, dall’altro serve che le istituzioni locali rafforzino le politiche ambientali così come dall’altro serve cogliere il dato fornito dal Sole 24 Ore come una sfida per permettere alla Provincia di Forli-Cesena di tornare ai primi posti di una classifica che oggi non la vede nelle posizioni di vertice ma bensì arretrata. Come Uil siamo disponibili alla costruzione di un percorso di confronto che partendo dalla fotografia attuale ci permetta di definire quelle che sono le future politiche e i futuri obiettivi del nostro territorio".