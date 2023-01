Quando Don Lucio Vignoli incontrò il futuro Papa Joseph Ratzinger. Il 60esimo di sacerdozio e il taglio della torta

Il bello dei ricordi che tornano alla mente è la consapevolezza che essendo speciali non si è mai in grado di dimenticare. Don Lucio Vignoli, parroco dei Cappuccinini dal 1969 al 2005, nell’agosto del 2004 ha avuto il privilegio di conoscere nel seminario di Bressanone (Bolzano) il futuro Papa Joseph Ratzinger. La testimonianza è tratta dal libro "Camminare nella speranza, Ricordo di don Lucio Vignoli a cura dei suoi parrocchiani, pagine 21-22, Grafikamente, Forlì, 2005".

A Bressanone il parroco dei Cappuccinini andava da diverse estati per ritemprare le forze, soggiornava al seminario diocesano vicino alla piazza del Duomo. Nell’estate del 2004, nello stesso periodo di appena una settimana, don Lucio è stato ospite nel seminario insieme al Cardinale Ratzinger, suo fratello maggiore Georg, anch'egli sacerdote a Ratisbona, e altre persone. Il Cardinale era solito recarsi a Bressanone per un breve periodo e per segnalare la sua presenza, sulla torre del seminario, spiccava la bandiera del Vaticano.

Don Lucio ha avuto l’onore di essere anche suo vicino a tavola, sedeva infatti alla sinistra del Cardinale, mentre di fronte aveva suo fratello. Quei lieti momenti sono rimasti impressi nel cuore di Don Lucio "come un dono della grazia di Dio". Si parlava anche della Romagna. Ratzinger era una persona molto affabile e umile, amante della musica classica e che si dilettava anche a suonare il pianoforte. Il 13 agosto del 2004 il parroco dei Cappuccinini ha offerto a tutti i commensali un dolce per festeggiare il suo 60esimo di sacerdozio, e Ratzinger lo ha onorato del taglio della torta.