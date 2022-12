Quando il divertimento diventa solidarietà: 8mila euro per la Fondazione Caffè Salato

Era la fine del 2019, quando un gruppo di amici (ex pr) decisero di organizzare un grande evento a ricordo dei tempi in cui il sabato sera faceva rima con Academia, la discoteca che già dal 1992, in centro a Forlì, raccoglieva giovani provenienti da tutta la provincia. Poi la pandemia ha bloccato tutto, ma la voglia e l’impegno non si fermano e così nell’autunno di quest’anno riparte la macchina organizzativa che fissa la data di sabato scorso come la serata del grande evento. Lo spirito è stato fin da subito quello di celebrare l’amicizia di una generazione che negli anni ’90 condivideva le “vasche” nel centro storico di Forlì come luogo di incontro e Academia di via dei Filergiti come locale di divertimento.

L’organizzazione dell’evento ha voluto inoltre che la condivisione del divertimento fosse anche condivisione di un gesto di solidarietà, devolvendo parte dell’incasso della serata ad una realtà di Forlì che si chiama “Fondazione Caffè Salato”, nata su iniziativa di CavaRei Impresa Sociale, per sviluppare e supportare progetti sul Dopo di Noi di persone con disabilità. Oltre 1000 persone intervenute da ogni parte d’Italia, 9 aziende sponsor (La Forlivese, Er Lux, Elfor, La Viaggia, Star Grafic, Crd Group, Etica’s, Samorani e Ass. Manzoni 1837) e 8mila euro raccolti in favore di Fondazione Caffè Salato che impiegherà il ricavato a sostegno di progetti sul durante e dopo di noi per rispondere ai bisogni di persone con disabilità e delle loro famiglie che pensano ad un futuro possibile. Gli organizzatori Andrea Bassi, Juri Ricciardi, Flavio Fabbri, Filippo Spinelli, Stefano Rossi, Alessandro Mordenti ringraziano tutti coloro che hanno condiviso la loro idea sostenendola come hanno fatto i gestori del locale Emil Mingozzi, Cristiano Selvaggio, Andrea Paolini, Filippo Zammarchi e tutti i soci.