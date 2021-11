"Quanto vale la vita?" incontro pubblico col professor Valter Boero

“Quanto vale la vita? Servire la vita per generare l’Umano” è il tema dell’incontro pubblico in programma venerdì alle 20.45, presso il Salone comunale di Forlì (piazza Saffi, 8). Promosso dal Movimento per la Vita – Forlì Aps e dal Centro di Aiuto alla Vita di Forlì Odv, in collaborazione con la Diocesi di Forlì-Bertinoro ed il patrocinio del Comune di Forlì, parte dalla necessità di “affrontare con responsabilità le sfide del tempo presente, per condividere motivazioni e contenuti di un impegno a difesa della vita in tutte le sue fasi e condizioni”. All’introduzione di don Stefano Pascucci, parroco di San Rufillo e San Pietro in Forlimpopoli e vicario episcopale per la Pastorale della Famiglia, seguiranno alcuni interventi flash di servizio alla vita e la testimonianza del professor Valter Boero.

Docente di chimica del suolo all’Università degli Studi di Torino nel Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari, presidente onorario di Oe-GIiapec (Associazione europea genitori scuola cattolica), nonché membro del direttivo nazionale del Movimento per la Vita Italiano, Boero è presidente del Movimento per la Vita di Torino. Nel saluto conclusivo, il vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza aiuterà a focalizzare gli aspetti più significativi di un’assunzione di responsabilità fraterna per la vita di tutti. L’accesso all’incontro si svolgerà nel rispetto delle regole covid-19, con obbligo di mascherina, distanziamento ed esibizione del green pass.