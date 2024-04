Quaranta studenti delle medie ricevono in Vaticano la benedizione di Papa Francesco

Una delegazione di ben 40 studenti delle scuole medie “La Nave” e “Don Oreste Benzi”, accompagnati dall’assessora al Welfare, Politiche per la famiglia, Pace e Diritti umani del Comune di Forlì Barbara Rossi e dal responsabile del Centro per la Pace “Annalena Tonelli”, ha avuto l’opportunità venerdì scorso di ascoltare le parole di Papa Francesco e riceverne la benedizione nell’ambito dell’evento “Trasformiamo il futuro. Per la pace. Con la cura”.

Il Pontefice, nell’Aula Paolo VI della Città del Vaticano, ha incontrato gli alunni, i docenti e i dirigenti scolastici della Rete nazionale delle Scuole di pace insieme agli amministratori locali, ai rettori e ai docenti universitari firmatari del “Patto di Assisi”. "In un tempo carico di guerre, tensioni, difficoltà e incertezze, l’incontro è stata una preziosa occasione per valorizzare ed estendere tutti gli sforzi educativi che si stanno facendo di città in città per formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace, capaci di prendersi cura degli altri e del pianeta", spiegano dalla scuola.

