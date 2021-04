Un bimbo e sei studenti positivi: altre sette classi in quarantena, in totale sono 69

Salgono a 69 il numero di classi in quarantena nel Forlivese. Su disposizione dell'Igiene Pubblica, dopo la positività di sono sei studenti, sono finite in didattica a distanza una classe dell'istituto tecnico aeronautico, una del Liceo Scientifico "Fulcieri Paulicci de Calboli", una della primaria "Manzoni", una delle medie "Orceoli" e "Palmezzano" ed una della prima di Galeata. Quarantena anche per una classe del nido d'infanzia "Scoiattolo", dove è risultato positivo un bimbo. A seguito della postività di un docente, è stato disposto il tampone di controllo per una classe del Liceo Classico "Morgagni".

Come prevede l’ordinanza firmata dl presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, del 6 aprile scorso, tutti i contatti diretti dei nuovi infettati in ambito scolastico (compagni di classe ed insegnanti), devono essere sottoposti ad "una quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione, con chiusura della stessa a seguito di tampone molecolare negativo eseguito al quattordicesimo giorno".