Quartiere Romiti in festa, all'oratorio un compleanno speciale: nonna Emanuela compie 100 anni

Il Quartiere Romiti festeggia una residente centenaria che ha tagliato questo importantissimo traguardo. L'affetto dei nipoti e di tanti amici fa da cornice ai 100 anni di Emanuela Gatto. Nata il 27 aprile del 1924 ad Ariano Irpino, residente nel quartiere Romiti, la festa si è svola all’Oratorio San Filippo Neri della Parrocchia Santa Maria del Voto in Romiti. I festeggiamenti sono avvenuti alla presenza di molte persone, parenti, nipoti, pronipoti e tanti amici ad applaudire gioiosi il traguardo di Emanuela.

La sorella Clara, la cognata Angela, i nipoti Pierfranco, Francesco e Riccardo, i pronipoti Michele e Matteo, ringraziano il Comitato di Quartiere Romiti, presenti il coordinatore Stefano Valmori, il vice coordinatore Maurizio Naldi e i consiglieri, Ubaldo Biguzzi, Claudia Albano e Erica Casu, per la rara sensibilità con cui sono vicini alle persone anziane dei Romiti in ogni festività e in particolare in questo giorno per la festa dei 100 anni per Emanuela.

"Un ringraziamento viene rivolto al sindaco Gian Luca Zattini per la sua bella partecipazione insieme agli assessori Paola Casara e Barbara Rossi unitamente alla presidente del consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni che sono riusciti a ritagliarsi un po' di tempo per allietare questo momento, nonché un grazie particolare al Parroco Don Loriano Valzania che con tanta disponibilità si spende sempre per tutti indistintamente" scrivono dal comitato. Commossi per la vicinanza e la presenza delle persone care, perché così amano definire i vicini di casa e coloro che da moltissimi anni conoscono Emanuela, ringraziano tutti. "Oggi - scrive il coordinatore del Comitato di Quartiere Romiti Stefano Valmori - abbiamo festeggiato i 100 anni di una nostra concittadina dei Romiti. Davvero un bel momento per tutta la Comunità”.