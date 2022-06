Quartieri Nord, lotta ai furti e alle truffe: i residenti invocano la fibra per difendersi dai ladri

Il tema della sicurezza della zona nord di Forlì è stato al centro di un incontro che si è svolto martedì sera in Comune alla presenza del vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, del vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri, e del commissario della Questura di Forlì-Cesena, Giovanni Neri. L'appuntamento è stato organizzato dai rappresentanti dei Comitati di quartiere della zona Nord coordinati dal Comitato Territoriale 3. "In un clima disteso e costruttivo sono stati affrontati temi che ritengo importantissimi per i cittadini e per me che rappresento l’Amministrazione con delega alla Sicurezza", esordisce Mezzacapo.

"Il confronto, ma soprattutto il dialogo tra istituzioni e rappresentanti di un territorio ampio e vasto come quello della zona Nord, ha permesso di mettere a fuoco quelle che sono le richieste più stringenti e di maggiore importanza, dal contrasto alle truffe e al nefasto fenomeno dei furti in appartamento fino all'adozione di quelle funzioni che permettono di proteggersi - espone il vicesindaco -. A tale proposito è emerso in modo decisivo la necessità di dotare la zona della connessione alla fibra grazie alla quale si potranno implementare i sistemi di sicurezza pubblici e privati".

Conclude Mezzacapo: "I Quartieri della zona Nord si sono presentati mostrando proposte da sottoporre agli organi competenti e io mi sono impegnato a dare voce in ambito amministrativo alle loro richieste confrontandomi con gli altri componenti della Giunta Comunale. Mi farò portavoce delle richieste di queste persone che con grande senso civico si sono interfacciate con le istituzioni al fine di ottenere risposte, sottoponendo al Cosp - Tavolo sulla sicurezza organizzato in Prefettura, le esigenze emerse nel corso dell'incontro".