Quartieri, realizzato un attraversamento pedonale nell'area orti della Cava

Arriva dalla Cava l'ultimo esempio in ordine cronologico di collaborazione tra amministrazione comunale e quartiere, uniti per rispondere alle esigenze dei residenti e migliorare la vivibilità degli spazi pubblici. Nei giorni scorsi, nei pressi dell'area ortiva di via Tavolicci, è stato realizzato un attraversamento pedonale che costeggia la recinzione degli orti e conduce direttamente al parco Poldo, consentendo a tutti i residenti di raggiungere via Tavollo in totale sicurezza.

"Interveniamo soprattutto nei parchi e nelle aree verdi, dove decine di famiglie, giovani e persone anziane, si recano ogni giorno per stare all’aria aperta, fare sport, giocare e divertirsi, chiacchierare e riposarsi stando a contatto con la natura", spiega il sindaco Gian Luca Zattini. L'intervento in via Tavollo fa seguito alle richieste del Comitato di quartiere.

"Ringrazio per i lavori i nostri tecnici e l’Assessore Giuseppe Petetta, punto di riferimento imprescindibile per questa Amministrazione - le parole di Zattini -. Soprattutto, ringrazio la coordinatrice di quartiere, Eleonora Visani, il rappresentante del Comitato di quartiere nmero 2, Maurizio Naldi e Gianfranco Mazzolani, presidente dell’associazione “Il Delfino”, da sempre in prima linea per raccogliere e soddisfare le giuste istante del territorio".