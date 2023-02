Quartieri, avvicendamento nel ruolo di coordinatore: il bilancio della 'Zona nord', "Ci siamo rimboccati le maniche"

È un bilancio positivo, connotato da molte attività realizzate e da condivisione di prospettive, quello che corona il primo anno di lavoro del Comitato Territoriale dei Quartieri della "Zona nord". Un territorio ampio, con diversi centri abitati dalla solida identità, che spazia da Villafranca e San Martino in Villafranca fino a Pieveacquedotto e Durazzanino, passando per San Tomè, Roncadello, Barisano, Branzolino, Poggio, Malmissole e San Giorgio. In questo primo anno, le attività del nuovo organismo di coordinamento che tiene in rapporto tre Comitati di Quartiere del forese - nato sulla base della riforma della rappresentanza territoriale del 2021 - sono state guidate da Valerio Giulianini, storico punto di riferimento del volontariato e dell’impegno civico.

“Ci siamo dati tanto da fare e abbiamo portato a realizzazione molte iniziative - afferma -. Devo riconoscere che da quando siamo partiti in questo nuovo assetto abbiamo dovuto affrontare situazioni impreviste, alcune anche particolarmente complesse. Ma, come è nel nostro spirito, ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo affrontato le questioni nel modo giusto, dimostrando la volontà di migliorare e il grande valore che hanno i Quartieri. In questo anno da coordinatore del "CTQ 3 Zona Nord", ce l’ho messa tutta per onorare il ruolo e spero di essere riuscito a dare un contributo costruttivo soprattutto nell’impostare una modalità organizzativa e operativa utile al futuro. Adesso, come da regolamento, sono state rinnovate le cariche".

"Personalmente ritengo giusto che ci sia avvicendamento nel ruolo di coordinatore per dare rappresentanza anche un'altra zona del territorio. A tale riguardo – conclude Giulianini - voglio fare i migliori auguri a Riccardo Paganini, nuovo coordinatore, che saprà valorizzare al meglio il proprio impegno al servizio dei cittadini e in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Ringrazio tutte le persone con le quale ho avuto possibilità di lavorare e collaborare, dai Componenti del comitato al Comune, dalle associazioni ai tanti volontari”.