Quasi 10mila presenze nell'ultima domenica della Sagra del Tartufo a Dovadola. Il re è Vanni Bonavita

Quasi 10mila presenze per la seconda ed ultima domenica della 56esima Sagra del Tartufo di Dovadola, che è andata in archivio, come da tradizione, con i riconoscimenti ai tartufai. Il Tartufo d'Oro è andato a Vanni Bonavita, con un tartufo da oltre 300 grammi, precisamente 350 grammi, mentre Tiberio Roncuzzi di Carraie di Ravenna si è aggiudicato il premio per la qualità dei prodotti presentati, il tutto in una cesta di sette chili. Premiata anche Miranda Piovaccari come tartufaia più esperta. La sagra ha visto la presenza del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, affiancato dal sindaco Francesco Tassinari. "Grazie ai tantissimi volontari della Pro Loco per l’efficiente organizzazione", il commento in un post su Facebook del presidente della Regione.