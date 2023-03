Quasi 2000 visitatori: è tempo di bilanci per Picta, rassegna d'arte contemporanea

Va in archivio tra gli applausi di pubblico e critica la prima edizione di "Picta, Rassegna europea di arte contemporanea". Una manifestazione che per trentaquattro giorni ha calamitato l’attenzione di quasi 2000 persone, accorse nel Palazzo pretorio di Terra del Sole per ammirare la collettiva promossa da Cava Forever Group aps. A determinare il successo della manifestazione l’alto profilo dei 27 artisti autori delle84opereinmostra - allestita in un edificio cinquecentesco di rara bellezza -, e la formula innovativa dell’evento, figlia di una scelta illuminata dell’ideatore e direttore artistico di "Picta" Giuseppe Bertolino, abile a promuovere eventi collaterali di elevato interesse e spessore culturale: appuntamenti improntati al riuscito connubio tra arte e scrittura. Accanto alla presentazione di libri e agli approfondimenti tematici con esperti, la mostra fotografica sulla Cervia di Grazia Deledda, l’esposizione delle sculture di MarioBertozzi e quella delle ceramiche di Guerrino Tramonti.

Il debutto di Picta ha coinciso con la prima edizione del premio Città di Castrocaro Terme eTerra delSole, assegnato a personalità che hanno lasciato una traccia nella cultura del Novecento. A decretare la magnifica cinquina, la commissione presieduta dal critico d’arte Michele Govoni e composta, tra gli altri, da Flavia Bugani, storico, Liviana Zanetti, già numero uno dell’Apt dell’EmiliaRomagna oggi presidente della Romagna Toscana, e Maurizio Gioiello, giornalista e scrittore. In occasione del finissage di Picta ha avuto luogo la consegna delle anfore in terra cotta lavorate in smalto bianco, realizzate dall’artista faentina Daniela Simoni. Un simbolo scelto in omaggio alle acque termali, patrimonio naturale di tradizione ultracentenaria, che hanno proiettato nel mondo il nome di Castrocaro. Da sottolineare le aperture presenti sulla superficie dell’anfora, volte a rimarcare le vicissitudini legate ai cambiamenti climatici. Un premio offerto dallo sponsor "La Rosa arredamenti" di Terra del Sole.

Il primo riconoscimento è stato assegnato a Grazia Deledda, unica donna italiana insignita del premio Nobel per la letteratura. Già premiato nelle scorse settimane Fabrizio Beccu, vice sindaco di Nuoro,città natale della scrittrice, in occasione del finissage della Rassegna tributo anche per la città di Cervia, rappresentata dall’assessore comunale alla cultura Cesare Zavatta, “per aver continuato a divulgar el’opera della scrittrice nel mondo e aver contribuito alla conoscenza, a far memoria dei suoi scritti, attraverso le numerose iniziative realizzate”. Era legato da sincera amicizia alla Deledda un altro vincitore del premio Città di CastrocaroTermeeTerra del Sole: il cesenaticense Marino Moretti, apprezzato nella molteplice veste di poeta crepuscolare, drammaturgo e romanziere.

La giurata nonchè presidente della Romagna ToscanaLiviana Zanetti e l’assessore alla cultura del Comune di Cesenatico Emanuela Pedulli hanno consegnato la pregevole anfora a Manuela Ricci, direttrice di Casa Moretti. Tributo anche per il ceramista Pier Claudio Pantieri, scomparso nel 2022. Un artista apprezzato per“la vulcanica carica inventiva, l’indubbia felicità espressiva e comunicativa, la genialità, la prorompente volontà di dialogare con l’osservatore, l’esuberanza nell’operare e ideare”. Il premio è stato consegnato alla moglie Eva Morgagni Pantieri da Gilberto Valmori. Riconoscimento unanime per l’architetto Gabrio Furani, straordinario a “cambiare completamente il volto di Forlì firmando tutte le grandi opere realizzate tra il 1985 e il 2015”. A partire dal restauro del complesso monumentale del San Domenico, che nel 2006 gli valse il Premio bandito da Brixen Artquale migliore restauro architettonico, a quello della Rocca delle Caminate e di PalazzoGaddi; la sua impronta è inoltre impressa sulla sede forlivese della Facoltà di Ingegneria Aeronautica e Meccanica,ilCentro Nazionale di Formazione dell’Enav, il nuovo Campus universitario. A ritirare il premio dalle mani del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi e del giornalista Maurizio Gioiello la moglie del compianto architetto, Mirella Talenti Furani.

Premio infine per lo scrittore e giornalista Luciano Foglietta, a lungo penna de “Il Restodel Carlino”,il “giornale dei romagnoli”, autore di recensioni letterarie, volumi dedicati all’arte e alla gastronomia,“instancabile promotore culturale e grande romagnolo, appassionato testimone di storia, cultura,tradizioni, apprezzato per la scrittura agile, sobria, dall’elegante chiarezza, dalla sinteticaesaustività,dalla forte capacità di comunicare”. A ricevere il premio la nipote Licia Magnani.

Grande soddisfazione per l’esito della Rassegna è stato espresso da Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta nonchè presidente di Cava Forever Group aps, sodalizio che ha promosso la manifestazione. “Picta ha catturato l'attenzione dei visitatori e dei media - spiega il maestro -: un’esposizione d'arte contemporanea allestita bene negli spazi di Palazzo pretorio, con opere di alto profilo di artisti conosciuti e apprezzati in Italia e nel mondo. È stato un lavoro lungo ma affascinante”. Ampiamente raggiunti dunque gli obiettivi fissati alla vigilia. “La nostra associazione Cava Forever Group si prefigge di promuovere la cultura e l'arte contemporanea come mezzi per un’interazione e socializzazione fra generazioni, perché a mio avviso l’arte è uno straordinario spazio di riflessione:difronte a un’opera artistica ci si misura con il proprio tempo, con i luoghi, con le persone, con se stessi”.

Un successo raggiunto grazie all’impegno congiunto di un team affiatato. “Siamo contenti per i risultati ottenuti, grazie a un lavoro di squadra, di artisti, di giornalisti, critici, dei volontari che stanno dietro le quinte e che svolgono un lavoro prezioso: a loro va un grande grazie. I nostri sponsor sono molto contenti”. Un viaggio condiviso con numerosi partner e documentato sulle pagine della rivista D’A-rivista di Design e Artigianato, Arti Applicate e Decorative, fondato e diretto da Giovanni Mirulla. Entusiasmo anche da parte del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Billi, che ha creduto in Picta quando era ancora poco più che un’idea. “Si conclude un percorso di grande valore culturale che ha promosso l’incontro tra artisti, professionisti e autorità, andando oltre le esperienze del territorio in nome del colore e della creatività” le parole del primo cittadino, che aveva collaborato con il maestro Bertolino già ai tempi in cui, giovanissimo, rivestiva l’incarico di assessore comunale alla cultura.