Quasi 700 visitatori alla Torre Numai: i bimbi conquistati dal Cavallino Rampante di Baracca

In occasione dell’evento cittadino “Zardin” il numero 692 sta ad indicare il totale delle persone che hanno visitato il giardino e la sede dell’Associazione Arma Aeronautica di Forlì in Torre Numai nelle due giornate di sabato e domenica. "L’entusiastica curiosità ha trovato risposte nel percorrere le sale dell’Associazione con pareti, intonaci, pavimenti in marmo originale dell’epoca, intorno agli anni “30”, quando l’immobile venne restaurato nella condizione in cui si trova oggi", spiega Ivan Balelli, vice presidente dell'associazione.

"Dalla Rocca, di cui fu padrona, Caterina scontò la prigionia nell’interno sotterraneo della Torre dove, ancora oggi si vede l’ingresso del corridoio di collegamento con il vicino palazzo nell’altro lato della strada. In questo secolare cofanetto hanno trovato rifugio i personaggi che hanno fatto la storia della città - continua -. Ma il vero successo di questa edizione è stata la partecipazione dei bimbi che hanno dispensato un grande numero di domande quando si sono trovati di fronte ai modellini di aereo a testimonianza di quelli realmente in dotazione alla forza armata dalla sua fondazione ed ancor prima durante il primo conflitto mondiale. Qui lo sguardo alla foto del suo eroe Francesco Baracca e del suo stemma che i bimbi hanno dichiarato di vedere correre ancora sulla rossa livrea della Ferrari di F1, avendone la mamma dell’eroe fatto dono all’ingegner Ferrari".

"Sorpresi e ammirati anche nel guardare l’aereo con tre ali di Von Richthofen, il famoso Barone Rosso e sentirlo molto vicino perchè realizzato con i mattoncini che anche loro usano per i loro giochi. I genitori, invece, hanno potuto ammirare tutta la raccolta delle schede dei piloti ed aviatori di Forlì, recentemente riaggiornate ad onorare anche la loro memoria - aggiunge -. Nel Museo non sono solo i cimeli classici a tenere banco, ma la esposizione dei manifesti legati alle varie manifestazioni aeree che costituiscono un bel patrimonio documentale e di interesse anche collezionistico. Le immagini video si sono succedute per i palati più fini per guardare le evoluzioni delle “Frecce Tricolori” da sempre nel cuore di tutti".

" Hanno suscitato viva emozione le rarissime foto dell’aeroporto di Forlì nella rappresentazione dell’anno di fondazione, 1934, tutte catalogate in bianco e nero e testimoni di un’epoca con un design ed un’architettura che appartiene alla storia - conclude -. Il giardino, luogo di ingresso e di uscita, ha permesso di prendere parte ad un corso artistico di disegno con colori e foglie, apprezzatissimo dai visitatori. Tutti hanno assaporato la bellezza del giardino e della Torre che molti non immaginavano così e così a portata di mano nel nostro centro storico. Ed anche per questo molti i ringraziamenti dei visitatori per i soci dell’associazione di Forlì, a testimonianza che la manifestazione ha avuto successo, con la richiesta e la promessa di ripeterla ancora".