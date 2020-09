La Dea Bendata bacia Corso Garibaldi: colpo al Lotto con una quaterna

Sperare che Totò venga in sogno non solo per dare numeri fortunati da giocare al Lotto. Chissà se è quanto capitato alla fortunata che sabato scorso si è presentata alla tabaccheria "Simonzini" di Corso Garibaldi, puntando un euro su quattro numeri: 10, 25, 47 e 90 sulla ruota Nazionale. Nell'estrazione del 5 settembre la Dea Bendata ha estratto i cinque numeri nel seguente ordine: 6, 10, 25, 90 e 47. La schedina ha fruttato alla donna ben 12.811 euro. Racconta Marco Simonzini, titolare del punto vendita: "Si tratta di una signora di mezza età, una cliente abituale".

"Non ha spiegato il perchè di quei numeri - agggiunge -, ma ha puntato cinquanta centesimi sull'ambo, 40 sul terno e 10 sulla quaterna". E così è arrivato un regalo di Natale anticipato. Lunedì la signora si è presentata al punto vendita per render conto della vincita: "Ovviamente era contenta", ha esclamato Simonzini. Non è la prima volta che la Dea Bendata passa per Corso Garibaldi. Ricorda il tabaccaio: "In passato al gioco del Lotto vennero vinti 300 milioni delle vecchie Lire, poi 200 milioni al Superenalotto e 40mila euro al 10 e Lotto. Poi anche col gratta e vinci ci sono state vincite tra i 5mila ed i 10mila euro.