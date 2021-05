Una quaterna, un terno e sei ambi: Dea Bendata generosa, maxi vincita col Lotto a Forlì

Non cambieranno la vita, ma sicuramente sono una bella iniezione di positività in un periodo di crisi accelerata dalla pandemia da covid-19. La Dea Bendata, che nel Forlivese ha dispensato svariate vincite nelle ultime settimane, questa volta è stata particolarmente generosa. Come riportato dalle agenzie specializzate del settore, Agimeg e Agipronews, è stata realizzata una quaterna al Lotto sulla ruota di Milano da oltre 62mila euro. ForlìToday ha cercato di rintracciare la ricevitoria dove è stata realizzata la vincita, ma Lottomatica non ha comunicato il nome del punto vendita, in quanto il rivenditore non ha dato l'assenso per motivi di privacy.

5-13-47-52, questi i numeri giocati e che hanno consentito al fortunato di realizzare sei ambi, un terno e una quaterna. La "Dea Bendata" ha così staccato un assegno da 62.375 euro. Non è di quelle vincite che possono cambiare la vita, ma che di certo aiutare a programmare o togliersi qualche sfizio. Per riscuotere la vincita è necessario presentare lo scontrino vincente presso uno sportello della Banca Intesa o all’Ufficio al Pubblico in via del Campo Boario 56/d 00154 – Roma.

Bisogna fornire un proprio documento d’identità in corso di validità, il Codice Fiscale e compilare la richiesta di pagamento indicando i dati e la forma di pagamento preferita: bonifico su conto corrente bancario, postale o assegno. Bisogna poi ritirare la fotocopia dello scontrino e la copia del modulo compilato, da consegnare entrambi dopo due settimane, insieme al documento d’identità in corso di validità in uno sportello della Banca Intesa. In tutti i casi è necessario richiedere il pagamento dalla vincita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino delle vincite in ricevitoria.