“Quattro alluvioni negli ultimi 20 anni”: a San Pietro ai Prati una raccolta firme

Una petizione per salvaguardare la frazione di San Pietro ai Prati dal rischio di alluvione. Ad organizzare la raccolta firme è il Consiglio di Zona, come dettaglia il presidente Vanni Castagnoli: “La nostra frazione ha subito diverse alluvioni nel corso degli ultimi anni e quelle del 1996, 2015 e 2023 sono le ultime principali. Nonostante sia passato diverso tempo gli organi competenti non hanno mai trovato soluzioni o fatto qualcosa in merito”.

“I cittadini sono delusi e preoccupati di fronte a questa situazione - prosegue Castagnoli -. L’ultimo episodio di allagamento nel maggio 2023 è stato di una velocità e potenza inaudita. La vicinanza nella nostra frazione dei torrenti Ausetta e Ponara e del Bevano rendono questa situazione particolarmente critica. Per questi motivi il Consiglio di Zona ha promosso una raccolta firme tra i cittadini della Zona per porre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale il malessere della frazione di fronte ad un immobilismo in tal senso e per poter concedere allo stesso uno strumento per eventuali richieste sovracomunali”.

“È recente la presentazione di un progetto di fattibilità del Consorzio di Bonifica per vasche di laminazione che migliorerebbero a monte il nostro problema - prosegue il presidente del Consiglio di Zona di San Pietro ai Prati -. Questo progetto deve essere però approvato nel suo finanziamento dal Commissario Figliuolo e dal suo team”.

Conclude Castagnoli: “La sindaca Milena Garavini ci ha confermato che si sarebbe occupata di interfacciarsi con la struttura commissariale del generale Figliuolo e che ci avrebbe tenuti informati. Speriamo caldamente che questa volta si arrivi a dei fatti a favore della frazione”.