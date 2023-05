Quattro anni fa la scomparsa di Guglielmo Russo: il commosso ricordo della moglie

Non si spegne il ricordo di Guglielmo Russo. A quattro anni dalla scomparsa la moglie Daniela Savelli ricorda la memoria del cooperatore, deceduto il 20 maggio del 2019. "Un altro anno senza di te ma sei dentro di me, di noi - esordisce Savelli -. Nella situazione eccezionale che stiamo vivendo in questi giorni ritorno al tempo della fatica, del dolore e rivivo la forza, la dignità, la speranza, la forza della vita che avevi e che hai trasmesso. Nel giorno del tuo anniversario, in questi giorni così difficili per la tua terra adottiva e la sua gente, tutto ciò è ancora un esempio e un riferimento".