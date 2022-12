Quattro figli, sei nipoti e nove pronipoti: nonna Ersilia celebra il secolo di vita

Ha quattro figli, sei nipoti e nove pronipoti. Si allunga la lista dei centenari a Forlì. L'ultima, in ordine di tempo, è Ersilia Spadaccini, nata a Mortano il 19 dicembre 1922. Giunta a Forlì nel secondo dopoguerra, nonna Ersilia ha sempre vissuto in città insieme alla sua grande famiglia. A portarle gli omaggi della città, in rappresentanza del Comune di Forlì, è stata l'assessora con delega alle Politiche per la Famiglia, Barbara Rossi, che le ha consegnato una pergamena celebrativa, oltre a portare ad Ersilia un grande abbraccio a nome dell’intera comunità forlivese.