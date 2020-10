Quattro medici positivi al Covid in Urologia, slittano alcune visite specialistiche e interventi chirurgici

Una sospensione dell'attività ambulatoriale, in particolare delle visite specialistiche, per due giorni (giovedì e venerdì), mentre dal punto di vista chirurgico caleranno gli interventi la prossima settimana, col proposito comunque di recuperarli nel giro di breve: è la decisione che è stata assunta dalla direzione dell'ospedale Morgagni-Pierantoni per far fronte al contagio di 4 medici, tutti del reparto di Urologia. L'unità conta 7 medici, per cui coi 3 rimanenti si potrà procedere con l'attività consueta del reparto durante la quarantena del primario Roberta Gunelli e di altri 3 medici. I casi di positività sono emersi alcuni giorni fa. I 4 medici sono tutti in isolamento domiciliare, non ricoverati e in situazioni assolutamente non critiche. La questione è attentamente monitorata. Il mese scorso altre positività al Covid erano state riscontrate nel reparto di Ginecologia del "Bufalini" di Cesena. All'epoca vennero eseguiti decine di tamponi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.