Quattro mesi di lavori per la sostituzione dei tubi del gas, il cronoprogramma e le strade interessate

Il Comune di Forlì rende noto che sarà attuata una modifica della circolazione per consentire i lavori di scavo per la sostituzione di tratti di tubazione del gas e relativi allacciamenti d’utenza in via Cadore, via Trentola e via Monte San Michele per conto di InRete. I lavori avranno inizio il 12 settembre e si protrarranno indicativamente fino al 23 dicembre 2022 e saranno suddivisi in cinque fasi, per poter creare meno disagi possibile.

La prima fase interesserà via Cadore, con il divieto di transito, eccetto residenti, da via Bengasi alla rotatoria con via Sarajevo. Successivamente il cantiere si sposterà sulla rotatoria di via Cadore con via Monte San Michele, istituendone la chiusura per un paio di giorni. I lavori riprenderanno su via Cadore, nel tratto da via Monte Pasubio al sottopasso della tangenziale. Durante questi interventi il traffico sarà deviato su vie Cadore, Lunga, Gorizia. A partire da metà ottobre, i lavori proseguiranno su via Trentola, che verrà chiusa, eccetto residenti, dal sottopasso della tangenziale al confine comunale della strada. L'ultima fase riguarderà via Monte San Michele, dove verrà istituito il divieto di transito, eccetto residenti, da via Gorizia alla rotatoria con vie Cadore, Sarajevo.