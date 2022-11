"Questi siamo noi, 50 anni dopo", la reunion al ristorante per gli ex studenti della VF dell'istituto tecnico commerciale

Una festa per i 50 anni della VF dell'istituto tecnico commerciale Matteucci di Forlì, con una cena che si è svolta al ristorante Le Nasse di Forlimpopoli. "Questi siamo noi, 50 anni dopo!", la gioia degli ex studenti. "Siamo insieme oggi ma lo siamo stati anche durante questi lunghi anni. Qualcuno con più frequenza, qualcuno meno ma sempre con quello spirito di amicizia sincera e quell’affetto che il tempo non puo’ minare. Abbiamo salutato coloro che se ne sono andati, continuando a ricordarli in ogni circostanza come se fossero sempre con noi, abbiamo gioito e sofferto insieme. 50 anni sono una vita ma 50 anni di amicizia dimostrano come ciò che di bello hai vissuto rimane indelebile nel corso del tempo Non guardate la nostra foto di oggi. Dimostra solo il passare degli anni ma dentro siamo sempre noi!", il commento a questa serata ricca di ricordi.