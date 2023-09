Donazione per gli alluvionati, il sindaco incontrerà i sindacati. "Darli velocemente a chi ha più bisogno"

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, il 27 settembre incontrerà Cgil, Cisl e Uil per discutere delle modalità per la distribuzione delle donazioni per l'alluvione (circa 1,1 milioni di euro) ai cittadini, questione che tiene banco da diverse settimane nel comune della Romagna. A dare l'annuncio dell'incontro è la segretaria generale della Cgil di Forlì-Cesena, Maria Giorgini, tornando a dire che le priorità del sindacato sono "che vadano a chi più ne ha bisogno e in tempi celeri".

Il Comune aveva inizialmente pensato di usare quei fondi per abbattere il tasso di interesse dei prestiti-ponte chiesti dalle famiglie agli istituti di credito, ma dopo le proteste che si sono sollevate da opposizione, sindacati e cittadini, che hanno parlato di "un regalo alle banche", ha cambiato rotta. Intanto, le minoranze in Consiglio comunale continuano a pungolare il primo cittadino lamentando il fatto che negli altri Comuni colpiti quei fondi sono già in distribuzione e accusando la giunta di non confrontarsi con le parti sociali e la cittadinanza per decidere come erogarli.

Martedì scorso, dei fondi si è parlato anche durante la commissione d'indagine del Comune sull'alluvione, che ha poi licenziato una bozza di modulo per permettere ai cittadini di chiedere quei fondi. Modulo che poi è stato trasmesso a Zattini. Ora i sindacati lo incontreranno. (donte Dire)