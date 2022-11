"Questo non è amore", Polizia in Piazza contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, data in cui si celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha promosso una campagna di informazione e sensibilizzazione, ideata dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, denominata “Questo non è amore”, mirata a favorire l’emersione del fenomeno odioso e pervicace della violenza di genere e domestica, in cui sovente l’autore degli atti violenti è un familiare o persona vicina alla vittima.

A riguardo, tra le iniziative intraprese dalla Questura di Forlì-Cesena, vi è stato l’allestimento di un gazebo, fornito dal Comune, in Piazza Saffi a Forlì, per la distribuzione di materiale divulgativo sul fenomeno nonché sensibilizzazione e illustrazione degli strumenti di tutela previsti.

In particolare, personale della Questura specializzato nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, collaborato anche da professionisti del Centro Donna del Comune di Forlì, ha divulgato informazioni utili, distribuendo il predetto materiale, sia al fine di sensibilizzare alla tematica che nell’intento di “intercettare” le donne che si trovino a vivere situazioni di abuso. All’iniziativa hanno partecipato, oltre al questore della Provincia di Forlì-Cesena Lucio Aprile, anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, l’assessore alle Pari Opportunità Andrea Cintorino e il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni. Anche a Cesena la Polizia di Stato ha allestito un gazebo informativo in piazza Giovanni Paolo II, dove il Dirigente e il personale del Commissariato di Pubblica sicurezza hanno incontrato la cittadinanza, partecipando attivamente all’iniziativa di sensibilizzazione promossa dal Comune, Ausl e tutte le componenti della Rete Antiviolenza.