"Qui con te": ai nastri di partenza un ciclo di incontri gratuiti per neo genitori

E' in partenza un ciclo di incontri organizzato dal Polo unico famiglie e giovani dell'Asp San Vincenzo de' Paoli in collaborazione con Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese. Gli incontri, pensati per genitori di bambini tra 0 e 12 mesi, approfondiranno alcuni aspetti della vita dei neo genitori, per fornire gli strumenti con cui affrontare i cambiamenti che arrivano con la nascita di un bambino. Il primo incontro dal titolo “Ci conosciamo! Nuovi ritmi e il contatto pelle a pelle” sarà sabato 9 marzo con Mekdes Pisotti, pedagogista. Secondo appuntamento verterà su “Il nostro primo distacco! Rientro al lavoro e svezzamento” e si terrà sabato 23 marzo con la psicologa Silvia Donati. Entrambi gli appuntamenti si terranno alle 10.00 presso il Nido Fiocco di Neve di Santa Sofia, in via Unità d'Italia. Gli incontri sono gratuiti ma, per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione a sportellounico@asp-sanvincenzodepaoli.it o con messaggio Whatsapp al numero 335 8726933.