"Scienze Umane dona la capacità di mettersi nei panni altrui. Voglio aiutare le persone in difficoltà". La centista Rachele si racconta

Rachele Leoni ha ben chiaro cosa vuole fare della sua vita: "Aiutare gli altri". La giovane è tra le diplomate del Liceo Classico con il massimo dei voti. E ha frequentato l'indirizzo Scienze Umane. "Sono sempre stata fin da piccola una ragazza molto curiosa, intraprendente e determinata, che non si ferma davanti agli ostacoli e segue i suoi sogni - racconta -. Fin da sempre amante delle cose difficili e la cui conquista richiede impegno e sacrificio. Mi è sempre piaciuto aiutare le persone, non a caso sono diventata appena ne ho avuto la possibilità una volontaria per la Croce Rossa Italiana. Ovviamente non sono perfetta come può sembrare, infatti sono molto testarda, non accetto un 'no' come risposta, le cose infatti non sono mai solo bianche o nere, anzi c’è sempre una zona più grigia, che si rivela la soluzione migliore. Mi è sempre piaciuto studiare fin da quando ero piccola, scoprire e imparare cose nuove mi ha arricchita come persona, non nascondo che negli anni ho fatto diversi sacrifici per inseguire i miei obiettivi".

Cosa si prova a diplomarsi col massimo dei voti?

"Diplomarmi con il massimo dei voti, è sempre stato uno dei miei obiettivi, anche per ripagare tutti quei sacrifici. Non nascondo la soddisfazione provata nel vedere quel 100/100 centesimi di fianco al mio nome. Chiaro è che un voto non definisce la persona che sei o quanto vali, però rimane sempre un bel traguardo da aggiungere al proprio percorso di vita".

Lei ha frequentato il Liceo delle Scienze Umane. E' una scelta che rifarebbe?

"La scelta di frequentare il Liceo delle Scienze Umane è stata un po’ per esclusione e per caso. Ricordo i vari open day e ricordo molto bene come nessuna delle scuole che visitavo mi incuriosiva o accendeva in me quel briciolo di curiosità per spingermi a scegliere quel determinato percorso. Diverse volte mi è capitato di pensare che il Liceo che ho scelto fosse sbagliato, ma tornando indietro rifarei questa scelta. Credo che a differenza di altri licei quello dello Scienze Umane ti insegna e ti dona l’empatia, la capacità di mettersi nei panni altrui, materie come la psicologia ti insegnano ad essere umano e a non giudicare un libro dalla copertina".

Cosa le ha dato il Liceo in questi cinque anni?

"Cinque anni se uno ci pensa sono tanti, fare questa scuola mi ha lasciato tanto, mi ha resa più sicura di me e più ambiziosa di quanto fossi già. Studiare determinate discipline, ma anche il rapporto con certi professori mi ha lasciato molto, primo tra tutti il mettersi sempre in gioco, non dando peso a ciò che pensano gli altri o a quanto grande sia alta la montagna che dobbiamo scalare".

Come è cambiata Rachele nel tempo?

"Naturalmente la Rachele di cinque anni fa è completamente diversa da quella di ora. Ricordo benissimo come ero in prima superiore timida ed insicura su ciò che ero e volevo fare. Ad oggi potrei definirmi quasi estroversa e con una ambizione da far paura, con la consapevolezza di quello che è il mio valore e del fatto che non sarà un voto “brutto” a determinarlo o a renderlo insignificante. Rispetto a cinque anni fa ho la consapevolezza che studiare è bello non tanto per il voto che si prende dopo una verifica o un’interrogazione, ma perché ci arricchisce ogni volta, ci fa scoprire cose nuove che spesso ci fanno entrare maggiormente in contatto con la realtà in cui viviamo".

Obiettivi futuri?

"Per il futuro ad ora c’è un obiettivo soltanto: entrare nella facoltà di Medicina e Chirurgia. Fin da quando sono piccola diventare un chirurgo è sempre stato il mio sogno. Non so bene ancora la specializzazione che sceglierò, ma sono sicura su cosa voglio fare nella vita: aiutare le persone in difficoltà, perché un sorriso dalla persona a cui hai dato una mano ripaga ogni singolo sacrificio ed è il tesoro più prezioso".