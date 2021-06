Raccolta alimentare, dieci quintali di solidarietà per le famiglie bisognose

"Anche nei periodi più difficili la comunità intende impegnarsi con gesti concreti per sostenere chi sta attraversando situazioni di difficoltà", sottolineano in una nota i Club Lions

Si è svolta sabato la raccolta alimentare promossa dai Club Lions della città di Forlì, della Valle del Bidente, di Cesena, del Rubicone e della Valle del Savio in collaborazione con le Caritas diocesane di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina e Rimini. "Ancora una volta la generosità dimostrata dai tantissimi cittadini che hanno aderito all’iniziativa ci dimostra come anche nei periodi più difficili la comunità intende impegnarsi con gesti concreti per sostenere chi sta attraversando situazioni di difficoltà", sottolineano in una nota i Club Lions e le Caritas diocesane.

Undici supermercati coinvolti, decine di soci Lions e volontari Caritas impegnati nella raccolta e nello smistamento della merce donata, ma soprattutto tanti cittadini che hanno aderito all’iniziativa acquistando pasta, pelati, riso, biscotti, legumi e altri alimenti di prima necessità. Gli alimenti donati hanno già riempito gli scaffali dell’Emporio della Solidarietà della Caritas che, solo nel territorio diocesano di Forlì-Bertinoro, nel 2020 ha accolto e fornito la spesa a 479 famiglie, pari a 1634 persone. "Come Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro ringraziamo di cuore i Club Lions, i volontari e tutti i cittadini aderenti per i 10 quintali di merce donata", viene evidenziato.