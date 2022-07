In memoria di Ombretta: dalla cena in musica un forte contributo per la lotta contro i tumori polmonari

Mercoledì scorso si è svolta la quarta edizione della cena in musica "In 100 x 1 buona causa", che quest’anno ha assunto un significato speciale. La sua ideatrice, Ombretta Caminati, è venuta a mancare lo scorso dicembre e la serata è stata l’occasione per ricordarla e testimoniare tutto il bene che Ombretta aveva fatto e continua a fare attraverso chi ne ha raccolto e sposato la causa, a partire dal marito Stefano Romagnoli.

La Piazzetta Petrucci di Mercato Saraceno si è riempita di musica, con il live di Andrea e Alessandra Abbondanza, e ottimo cibo, per la soddisfazione delle oltre 160 persone presenti. Il ricavato della serata, 2.700 euro, è stato destinato alla ricerca contro i tumori polmonari condotti dal Gruppo di patologia Toracica dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” Irccs di Meldola, che si occupa di pazienti affetti da tumori del distretto toracico - tumori polmonari, timomi, mesoteliomi, diretto dal dottor Angelo Delmonte, partecipante alla serata insieme ad altri componenti dello staff.

L’evento è stato realizzato in collaborazione da Ristorante Pizzeria Dalla Padella alla Brace, Ristorante Ponte Giorgi e Tenuta Casali, ed è stato patrocinato dal Comune di Mercato Saraceno.