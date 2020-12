Raccolta differenziata, Castrocaro virtuosa: balzo all'88% col sistema porta a porta

Le buone abitudini e i comportamenti sostenibili oramai si sono ampiamente diffusi e portano buoni risultati, facendo emergere il Comune di Castrocaro, Terra del Sole e Pieve Salutare, tra quelli che hanno mostrato maggiore attenzione all’ambiente. Lo confermano i dati ufficiali diffusi da Legambiente riguardo la raccolta differenziata. "Al 31 dicembre 2019 le cifre parlavano di una quota di raccolta differenziata pari all’88%, risultato raggiunto in poco più di un anno di avvio dal progetto di raccolta porta a porta - afferma il sindaco Marianna Tonellato -. Prima dell’introduzione del nuovo modello, che impone ai cittadini di pagare in relazione alla quantità di rifiuto indifferenziato prodotto, era solo il 36% dei rifiuti ad essere conferito nei contenitori stradali per la raccolta differenziata".

"A fine 2019 erano 48 i chili di rifiuto indifferenziato pro-capite che ogni cittadino produceva in un anno, riducendo il dato dell’84% rispetto al 2018 - prosegue il primo cittadino -. A distanza di ulteriori 8 mesi, a fine agosto scorso, il valore della percentuale di raccolta differenziata e di produzione di indifferenziato pro capite è rimasto invariato, segno che i cittadini hanno consolidato le proprie abitudini corrette rispetto alla raccolta rifiuti". Il nuovo sistema di gestione rifiuti introdotto da Alea Ambiente, la società inhouse voluta e partecipata dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole insieme ad altri 12 del comprensorio forlivese, ha portato all’introduzione della raccolta differenziata porta a porta, integrata dalla presenza dell’EcoCentro fisso di via Biondina e dell’Ecocentro mobile. Quest’ultimo, ogni secondo martedì del mese accoglie i cittadini che conferiscono i loro rifiuti domestici, recandosi presso l’apposito punto di raccolta posizionato a Castrocaro in via Cantarelli dalle 8 alle 11 e a Terra del Sole in Piazza Saffi dalle 11,30 alle 12,30. All’EcoCentro mobile è possibile conferire batterie, bombolette spray, farmaci, cosmetici, filtri olio, lampade, olio minerale, olio vegetale, pile accumulatori, prodotti Infiammabili e vernici.

"L’Amministrazione comunale per il periodo autunnale, caratterizzato dalla massiccia caduta delle foglie, ha previsto un potenziamento del servizio di spazzamento stradale meccanizzato, oltre ai periodici 3 turni settimanali programmati - conclude il primo cittadino -. Nel frattempo hanno raggiunto quota 76.300 euro i fondi stanziati da inizio pandemia dall’Amministrazione per sostenere le imprese locali in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria. La Giunta ha infatti deciso di stanziare ulteriori 46.300 euro (in aggiunta ai 30mila allocati a primavera) per ristorare altri 3 mesi di tariffa fissa a tutte le attività, compresi i ristoranti, indipendentemente dal codice Ateco, e altri 6 mesi per le attività ricettive (alberghi, agriturismi, appartamenti iscritti alla Camera di Commercio)".